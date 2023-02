I produttori di Amarone alle prese con l’inflazione: aumento dei listini ormai irrimandabile

Con l’esplosione dei prezzi dell’energia e delle materie prime, la corsa dell’inflazione è diventata inevitabile, ed anche le aziende del vino sono dovute correre ai ripari, ritoccando i listini, in misura e in maniera diversa, cercando sempre un punto di equilibrio con Gdo, enoteche e ristorazione, come raccontano a WineNews i produttori della Valpolicella: Riccardo Pasqua, Marica Bonomo (Monte del Frà), Cristian Ridolfi (Santi - Giv), Lorenzo Tomelleri (Tinazzi), Marcello Vaona (Novaia), Marco Sartori (Roccolo Grassi), Noemi Pizzighella (Le Guaite di Noemi) e Valentina Cubi.

