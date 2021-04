I sogni di Francesco Aquila. Maitre, sommelier e vincitore di MasterChef (e follower WineNews)

“Vorrei un ristorante in ogni Regione d’Italia. Solo vini italiani. Voglio spingere il made in Italy”. La sua storia (e le ricette) nel libro “My Way”, già tra i “best seller” di cucina in questi giorni. “Alla ristorazione mi sono avvicinato per necessità, poi è diventata passione. Gli chef che oggi sono famosi e vanno in tv possono farlo perchè si sono fatti il mazzo prima, c’è un lavoro vero dietro, e questo va raccontato di più. Il vino per me è molto simile alla cucina: con passione e creatività non ci sono limiti. I territori del cuore? I colli della Romagna e la Toscana”.

