Giovedì 15 Gennaio 2026 - Aggiornato alle 15:39
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 397
11 Gennaio 2026, ore 09:00
Numero:
397
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 11 al 17 Gennaio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Merotto, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Integral 2024
08 Gennaio 2026
I Vini
Tenuta di Arceno, Toscana Igt Rosso Il Fauno di Arcanum 2022
08 Gennaio 2026
I Vini
Alexandre Bonnet, Aoc Champagne Dosage Zéro Les Contrées 7 Cépage 2020
08 Gennaio 2026
I Vini
Monsupello, Docg Oltrepò Pavese Pinot Nero Extra Brut Blanc de Noirs
08 Gennaio 2026
I Vini
Castello di Torre in Pietra, Doc Roma Malvasia Puntinata 2024
08 Gennaio 2026
I Vini
Nals Margreid, Doc Alto Adige Chardonnay Nama 2021
08 Gennaio 2026
I Vini
Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Franco Ziliani Riserva 2011
08 Gennaio 2026
I Vini
Medici Ermete, Doc Lambrusco Reggiano Rosso Brut Granconcerto
08 Gennaio 2026
I Vini
Borgo Antico, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Extra Brut 2024
08 Gennaio 2026
I Vini
Luigi Boveri, Doc Colli Tortonesi Timorasso Derthona Bourg Verso Nord 2022
08 Gennaio 2026
I Vini
ERT1050, Doc Trento Brut
08 Gennaio 2026
I Vini
Fabrizio Dionisio, Doc Cortona Syrah Il Castagno 2022
08 Gennaio 2026
I Vini
La Marca, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 2024
08 Gennaio 2026
I Vini
1701, Docg Franciacorta Brut Nature Rosé 2021
08 Gennaio 2026
Zoom
Dama, Riso Apollo
08 Gennaio 2026
Ristorante
Signorvino Milano Duomo - Milano
08 Gennaio 2026