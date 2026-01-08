Tenuta di Arceno, Toscana Igt Rosso Il Fauno di Arcanum 2022

La Tenuta di Arceno vanta una antichissima storia ed una produzione vinicola di altissima qualità, espressa da due diverse denominazioni: il Sangiovese è protagonista dei tre vini Chianti Classico Docg, mentre i vitigni internazionali trionfano nei tre vini Igt Toscana. E proprio il blend bordolese Il Fauno di Arcanum abbiamo avuto l’occasione di degustare in occasione dell’evento Chianti Classico Vintage Edition svoltosi a Roma. Questo Supertuscan proviene principalmente dai blocchi Arceno di Sotto, La Curva, Colombaio e San Giovanni, posti nella parte sud-ovest della tenuta, in una sottosezione meno elevata e più calda, ben esposta e che matura presto. I terreni sono predominantemente argillosi, ad elevata ritenzione idrica e producono vini che tendono ad essere più ricchi e opulenti. Il nome del vino viene dalla statua del fauno, rappresentato in etichetta, che si erge ad Arceno ed è diventata un simbolo della tenuta. Il vino si presenta con un bellissimo equilibrio di potenza ed eleganza. Al naso spiccano aromi stratificati di violette, prugne mature e un pizzico di eucalipto. Ricchi sapori di amarena candita, completati da note balsamiche e di liquirizia, si uniscono nel palato al primo assaggio. I tannini sottili creano un’elegante sensazione in bocca, esaltata da note persistenti di pepe nero, spezie da pasticceria e menta dolce. Si abbina bene con carni arrosto, salumi e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

