Nals Margreid, Doc Alto Adige Chardonnay Nama 2021

La cooperazione viticola, lo sappiamo, ha radici storiche profonde in Alto Adige, a partire per lo meno dagli inizi del Secolo scorso. Anche la cantina Nals Margreid, fondata nel 1932 a Nalles, prende slancio da questa esperienza. Si tratta di una delle più piccole cooperative della Regione e può contare sul lavoro di 138 soci viticoltori, che coltivano vigneti su un’estensione di 160 ettari, compresi fra Nalles, Bolzano, Merano, fino a Magrè. Una porzione di territorio varia e articolata, che garantisce una significativa pluralità morfologica per vitigni sia a bacca bianca che rossa: dal Pinot Bianco allo Chardonnay, dal Gewürztraminer al Lagrein, dal Pinot Grigio al Pinot Nero, dal Moscato Giallo al Sauvignon Blanc, dalla Schiava al Merlot. In termini di bottiglie la produzione complessiva supera di poco il 1.000.000 di pezzi all’anno, a sottolineare un approccio selettivo e che privilegia rigore e scelte senza compromessi. Da tale impostazione arrivano, con confortante continuità, etichette tecnicamente ineccepibili e qualitativamente inappuntabili, che comprendono anche vini posizionati tra le eccellenze dell’Alto Adige enoico. Lo Chardonnay Nama fermenta e matura per 18 mesi in barrique: la versione 2021 profuma di frutta esotica, erbe aromatiche, agrumi, burro e pietra focaia; in bocca il sorso è ricco e cremoso, dal bel contrasto dolce-acido e dal finale lungo ancora su toni fruttati e burrosi.

(fp)

