Luigi Boveri, Doc Colli Tortonesi Timorasso Derthona Bourg Verso Nord 2022

“Bourg” sta per Burc, località verso i Colli Tortonesi e vicina all’azienda di Luigi Boveri. Nome foneticamente ingentilito, si accompagna a “Verso Nord”, che indica il vigneto esposto a settentrione da cui provengono le uve di Timorasso che compongono il vino. Quei filari furono piantati una decina di anni fa su suolo marnoso e calcareo a 280 metri di altezza, per trovare una soluzione al surriscaldamento climatico di cui già si subivano le prime conseguenze. Non è l’unica etichetta di Timorasso della famiglia Boveri (ci sono anche il Derthona Timorasso e il Filari di Timorasso) ma è l’ultima presentata. Ed è l’unica che non proviene da vigne esposte a sud. Un progetto dedicato a Germana Ciccotti (moglie di Luigi Boveri) e particolarmente pensato, tanto da essersi meritato un’etichetta diversa da quelle classiche dell’azienda. In cantina l’affinamento dei tre Timorasso di casa è simile - 12 mesi di maturazione sui lieviti in autoclave e 1 anno di affinamento in bottiglia - e in questo caso serve a far risaltare l’influenza che l’esposizione a settentrione della vigna ha sul vino: meno irradiazione solare, più freschezza e verticalità. La versione 2022 ha profumi dolci e ampi di pesca bianca, ginestra, buccia di arancia e mango, note iodate e di salvia; in bocca è salato e pieno, intenso nei sapori fruttati e rocciosi e morbido ma citrino nel diffondersi aderente lungo il palato, verso una chiusura lunga e calda.

(ns)

Copyright © 2000/2026