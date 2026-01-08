La Marca, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 2024

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 2024 profuma di fiori di biancospino e acacia, di buccia di arancia e di limone con lievi sentori mentolati; il sorso è cremoso e tondo, ma non dolce: scorre sapido e generoso nelle note di pera e mela, nepitella e mandorla bianca, lasciando il palato pulito e fresco. Insieme ad una dozzina di altre etichette, fa parte della collezione Bouquet di La Marca, a cui si aggiungono la collezione Classic, e le linee Millage e Foscaro: in tutto meno di una trentina di referenze, che però raggiungono una produzione complessiva di 85 milioni di bottiglie all’anno. La base, infatti, è notevole: 5000 soci viticoltori che portano il risultato di 15.400 ettari vitati, distribuiti su tutta la Marca trevigiana (da cui il nome della cantina, con sede operativa ad Oderzo e sede di rappresentanza nel settecentesco Castello Lucheschi di Colle Umberto, fra Conegliano e Vittorio Veneto), e riuniti sotto 8 cantine cooperative proprietarie: la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto; la Cantina Colli di Soligo; la Cantina Produttori Piave-Sile; la Cantina di Mareno; la Cantina di Orsago, la Cantina Sociale Tezze di Piave; Opitergium Vini e i Vignaioli Veneto Friulani. Dalla pianura alle Prealpi, grande varietà e ricchezza che hanno superato i 50 anni di esperienza e che insieme coprono la denominazione di Conegliano Valdobbiadene Docg e le Doc di Prosecco, Delle Venezie e Piave.

(ns)

