Signorvino Milano Duomo - Milano

“Signorvino”, la catena di enoteche con cucina fondata nel 2012 da Sandro Veronesi (Gruppo Oniverse), ha da poco riaperto il suo storico e primo punto vendita a Milano, con vista direttamente sul Duomo. Non una semplice ristrutturazione, ma l’inizio di una nuova storia: con un’enoteca più ampia e una capienza complessiva che sale a 180 coperti tra interno ed esterno, insieme a un menù ulteriormente ampliato - che va, per fare alcuni esempi, dal fritto “Signorvino” (fiori di zucca, olive all’ascolana, arancini alla siciliana al ragù e salvia fritta) agli arrosticini; dalle mezze maniche alla carbonara al risotto allo zafferano con ossobuco; dal “Signor Burger” alla cotoletta alla milanese - incarnando in pieno la visione e il concept evoluto del brand. Il “nuovo” locale si è trasformato in un vero e proprio manifesto della Grande Cantina Italiana in grado di proporre oltre 2.000 etichette in un ambiente urbano e contemporaneo. Oggi “Signorvino” conta su 42 punti vendita di cui due all’estero (a Parigi e Praga).

Copyright © 2000/2026