1701, Docg Franciacorta Brut Nature Rosé 2021

Il Nature Rosé 2021 profuma di bacche di bosco, pesca, burro e fiori di campo, con tocchi di mandorla tostata. In bocca il sorso è fresco e dinamico, dalla carbonica ben calibrata e dal finale croccante e saporito. Siamo a Cazzago San Martino e la cantina 1701, il cui nome rimanda alla prima vendemmia dell’antico “Brolo” aziendale (una specie di “Clos” alla lombarda), conta su 13 ettari a vigneto, ed è certificata come azienda biologica dal 2015 e biodinamica dal 2016. In cantina fermentazioni con lieviti indigeni, non si utilizzano additivi o coadiuvanti, non viene fatta alcuna chiarifica o filtrazione e non viene aggiunto zucchero o liqueur in fase di sboccatura, con le maturazioni dei vini effettuate in acciaio, legno, cemento e terracotta. Nei vigneti - coltivati in prevalenza a Chardonnay e Pinot Nero - evidentemente sono banditi i prodotti fitosanitari sistemici e viene praticata l’agricoltura biodinamica. Nata nel 2011 per iniziativa dei fratelli Silvia e Federico Stefini, oggi produce 5 Franciacorta - Blanc de Noirs, Brut Nature, Riserva “Coco”, Satèn e Rosé Nature - a cui si aggiungono anche il vino rosato “Gargagang” declinato anche come vino frizzante (ambedue da uve Garganega e Pinot Nero), che nasce in collaborazione con la cantina biodinamica veronese Fasoli Alessandro di Colognola ai Colli, il bianco frizzante “Sullerba” e il bianco fermo Surnàt (entrambi da uve Chardonnay).

(are)

Copyright © 2000/2026