ERT1050, Doc Trento Brut

Tra i pendii dell’altopiano di Brentonico, in località Seandre, fra Adige e Garda, nel Parco del Monte Baldo, si trova ERT1050, il nuovo progetto di Oniwines dedicato alla produzione di spumante Trentodoc Metodo Classico. Il nome racconta già la sua identità: “ERT”, in dialetto trentino, significa costa di monte, richiamando la natura dei luoghi scelti per questo percorso enoico; “1050” indica la quota del vigneto più alto, a 1.050 metri sul livello del mare, dove la coltivazione della vite è influenzata dall’altitudine e dal clima montano. ERT1050 va a rimpolpare l’insieme di aziende vitivinicole incluse nel progetto enoico di Federico Veronesi (figlio di Sandro Veronesi, fondatore di Calzedonia), parte del più ampio Gruppo Oniverse (che include anche Signorvino) portando a sei il numero delle cantine, già composto da Villa Bucci (Marche), Tenimenti Leone (Castelli Romani), Podere Guardia Grande (Sardegna), La Giuva (Valpolicella) e Pico Maccario (Piemonte). Il primo vino aziendale è un Trento Spumante Metodo Classico Brut, ottenuto da sole uve Chardonnay e maturato 24 mesi sui lieviti. Il suo colore è giallo paglierino dai riflessi verdognoli ed è mosso da un perlage fine e persistente. Al naso i suoi profumi rimandano ai fiori bianchi e alla mela con tocchi di pan-brioche ed erbe aromatiche. In bocca il vino è fragrante e vivace, di acidità marcata e dal finale croccante ed ancora fruttato.

(fp)

