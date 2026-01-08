Borgo Antico, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Extra Brut 2024

Borgo Antico è realtà produttiva nata nel 1973 per opera di Vito Marchesin, che l’ha fondata e gestita insieme alla sua famiglia, lasciando poi il testimone al figlio Leonardo. Oggi gli ettari vitati di proprietà sono 18 (a cui se ne aggiungono 27 affitto) - allevati in prevalenza a Glera, ma anche Verdiso, Chardonnay, Merlot, Marzemino, Pinot Nero e Cabernet - per una produzione complessiva di 160.000 bottiglie in media. Protagonisti del portafoglio aziendale, evidentemente, i Prosecco e i vini mossi, declinati nelle varianti Conegliano Valdobbiadene Superiore Millesimato - Brut, Dry ed Extra Dry - Prosecco Treviso “Tre Case”, Prosecco Rosé “Le Spezie”, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Frizzante “Nisà” e Verdiso Frizzante “Vin Col Fondo”, mentre sul fronte dei vini fermi ci sono il Prosecco Treviso Vino Tranquillo, il Colli Trevigiani Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Marzemino, il Cabernet Sauvignon “Colli del Castagno”, il Cabernet Franc “Cornus Mas”, il Pinot Nero “Le Spezie”, lo Chardonnay “Altitudo” e il passito “Petél” (da uve Glera e Verdiso). Il Conegliano Prosecco Superiore Rive di Ogliano è, invece, l’unico ottenuto da “rive” (o pendici poste nei pressi della cantina), prodotto da Borgo Antico. La versione 2024 profuma di pera matura, fiori di tiglio e mandorla. In bocca il sorso è scorrevole ed immediatamente piacevole, congedandosi con un finale sapido e fragrante.

