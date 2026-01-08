Dama, Riso Apollo

Il riso “Apollo”, varietà aromatica naturale a chicco lungo e derivata da un incrocio tra riso asiatico e italiano, potrebbe essere definito come il “basmati” italiano. Lavorato da pochissimi agricoltori in Piemonte e Sardegna, dai quali l’azienda Dama acquisisce la materia prima, possiede un profumo travolgente di fiori bianchi ed un gusto intenso e delicato al tempo stesso. Adatto ad una cottura rapida, offre chicchi che restano ben sgranati e diventa decisamente ideale per piatti al vapore, insalate di riso o come accompagnamento a piatti di verdure, carne e pesce. Dama, a Castelletto Cervo nel biellese, è l’azienda di Davide e Martina Lippiello, marito e moglie, che avendo acquisito competenze nel settore della produzione e commercializzazione del riso, hanno unito le loro conoscenze per ottenere risi di alto livello, seguendo scrupolosamente ogni fase della filiera, dalla scelta dei semi alla lavorazione in riseria e collaborando con agricoltori rispettosi della terra e della materia prima.

