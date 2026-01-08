Medici Ermete, Doc Lambrusco Reggiano Rosso Brut Granconcerto

Lo Spumante Granconcerto, ottenuto da uve Lambrusco Salamino, è un Metodo Classico che riposa sui suoi lieviti per 36 mesi. Profuma di melograno e viole con tocchi di frutta secca. In bocca il sorso è cremoso e ben profilato, dal finale ancora fruttato. Nel 1890 Remigio Medici, proprietario di 3 osterie, decide di fondare anche una cantina, che il figlio Ermete successivamente sviluppa consolidandone la fama. I suoi figli, Valter e Giorgio, iniziano ad esportare, ben giocando sul “boom del Lambrusco” degli anni Settanta negli Stati Uniti, che si interrompe però nel 1988, con un deciso declino qualitativo. Proprio in quell’anno, Alberto, Pierluigi e Alessandra Medici, decidono di stravolgere il metodo di produzione del Lambrusco di casa, guardando alla qualità. Oggi l’azienda è proprietaria di 75 ettari a vigneto in biologico ed è arrivata alla quinta generazione rappresentata da Alessandro. Dal 2014 Medici Ermete è partecipata al 49% da Terre Cevico, gigante cooperativo composto da 5.000 soci, 7.000 ettari di vigneto e una produzione di 100.000.000 di bottiglie. Il Gruppo opera tra Rimini, Casola Valsenio, Cesena, Forlì e Faenza, ma “sconfina” anche fuori dall’Emilia Romagna, con l’azienda veneta Montresor e con centri produttivi in Friuli, Umbria e Puglia ed è nota per i marchi che tutti noi abbiamo incontrato al supermercato (Ronco, Galassi o Sancrispino, tanto per fare alcuni esempi).

(fp)

Copyright © 2000/2026