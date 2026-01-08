Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Franco Ziliani Riserva 2011

Nel 1961 Franco Ziliani firmava la prima bottiglia di Franciacorta metodo classico, tracciando la via di un’intera denominazione. Sessant’anni dopo, la Riserva che porta il suo nome celebra quell’intuizione originaria con un vino d’autore, prodotto solo nelle annate migliori e frutto di una selezione estrema. Nato come Franciacorta celebrativo, è oggi parte integrante della collezione Berlucchi, emblema della filosofia produttiva della famiglia Ziliani. Le uve, esclusivamente Chardonnay, provengono dal cuore del vigneto Arzelle, allevato ad alta densità a Borgonato, su suoli morenici e ben ventilati. Dopo la pressatura soffice del solo mosto fiore, la fermentazione avviene in acciaio, e una quota dei vini più strutturati affina 6 mesi in barrique usate, per garantire complessità senza sovrastrutture. La presa di spuma avviene nel giugno 2012, seguita da un lunghissimo riposo di 10 anni e 11 mesi sui lieviti, e da ulteriori 6 mesi dopo la sboccatura, avvenuta nel maggio 2023. Un calice dorato dal perlage estremamente fine, che apre su un profilo olfattivo ampio e stratificato, tra frutta gialla matura, fiori bianchi, note di limone e cedro candito, crema di mandorle e pan brioche. Il sorso è verticale e profondo, sostenuto da una spalla salina che amplifica la progressione e la persistenza. Un Franciacorta che rivela il privilegio dell’invecchiamento, capace di coniugare fedeltà al terroir e savoir-faire.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2026