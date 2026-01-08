Monsupello, Docg Oltrepò Pavese Pinot Nero Extra Brut Blanc de Noirs

L’Oltrepò Pavese Blanc de Noirs è un Metodo Classico che matura sui suoi lieviti per oltre trenta mesi. Il suo perlage è persistente e la spuma e morbida e cremosa. I profumi rimandano in prevalenza ai fiori bianchi e alla crosta di pane, con tocchi agrumati a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e continuo, terminando in un finale fragrante e ben profilato. Fu il lungimirante Carletto Boatti, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, a dare l’inizio all’avventura enoica di Monsupello, anche se è possibile rinvenire le prime tracce della famiglia nel mondo del vino lombardo guardando addirittura alla fine dell’Ottocento. Monsupello - oggi condotta dalla moglie Carla e i figli Pierangelo e Laura - rappresenta saldamente una delle migliori realtà produttive dell’Oltrepò Pavese, areale cresciuto perfino in tempi in cui era sottovalutato dai suoi stessi protagonisti e che a cantine come questa deve, in larga parte, la sua valorizzazione e gli esponenziali progressi qualitativi, ormai unanimemente riconosciuti. L’azienda con sede a Torricella Verzate conta attualmente su oltre 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva che supera le 320.000 bottiglie, distribuita in un portafoglio etichette articolato (con 7 Metodo Classico, 7 bianchi, 1 Rosé, 3 dolci e 15 rossi), composto da vini in possesso di una confortante continuità qualitativa, che, non di rado, sfocia anche nell’eccellenza assoluta.

(fp)

