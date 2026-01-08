Alexandre Bonnet, Aoc Champagne Dosage Zéro Les Contrées 7 Cépage 2020

Lo Champagne Dosage Zéro Les Contrées 7 Cépage, ottenuto da un assemblaggio a base di Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Arbane e Petit Meslier, è vinificato in acciaio e maturato sui suoi lieviti per 36 mesi. La versione 2020 profuma di frutta gialla, mela, limone, mimosa, mentuccia e frutta secca. In bocca il sorso è pieno, ricco e sapido, dall’effervescenza avvolgente e dal finale lungo e appagante. La Maison Alexandre Bonnet - fondata nel 1934 da René, Serge e Alian Bonnet e oggi nel gruppo Lanson BCC - è situata a Les Riceys, nell’Aube, dove il Pinot Nero può essere vinificato come Champagne, come Coteaux Champenois e come Rosé des Riceys. Sotto la direzione di Arnaud Fabre, la Maison produce solo vini da vigne di proprietà, adottando un approccio parcellare e utilizzando anche i vitigni storici dell’areale (Blanc Vrai, Buret, Arbane, Petit Meslier). I vigneti della Maison Alexandre Bonnet - 47 ettari di estensione nella Côte des Bar - sono certificate HVE (High Environmental Value) e VDC (Viticulture Durable en Champagne) dal 2015 e sono prevalentemente coltivate nella regione dell’Aube, caratterizzata da suoli calcareo-ferrosi. Un areale che, specie nel recente passato, si è trasformato in un territorio di tendenza, con un numero crescente di estimatori che apprezzano sempre di più i suoi Pinot Noir e il carattere genuino e incontaminato dei suoi village.

