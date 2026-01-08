Amarone Opera Prima 2026 (175 x 100)
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Fabrizio Dionisio, Doc Cortona Syrah Il Castagno 2022

CORTONA, FABRIZIO DIONISIO, SYRH, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Syrah
Bottiglie prodotte: 14.500
Prezzo allo scaffale: € 27,00
Proprietà: Fabrizio Dionisio
Enologo: Valentino Ciarla
Territorio: Cortona

L’avvocato romano Fabrizio Dionisio comincia la sua avventura enoica 25 anni fa, sull’onda della novità rappresentata dai Syrah di Cortona. Suo padre Sergio, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, aveva acquistato una piccola tenuta di 7 ettari, “Il Castagno”, proprio ai piedi della cittadina natale del pittore rinascimentale Luca Signorelli - a cui si aggiunse, nel 1992, anche l’appezzamento “Poggio del Sole” - e dunque c’era la possibilità di trasformare un luogo di villeggiatura in un’attività produttiva vera e propria. Oggi, l’azienda conta su 15 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie. Protagonista, evidentemente, è il Syrah - eccezion fatta per il bianco “Linfa” (da uve Viognier, la varietà considerata nella Valle del Rodano “gemella della Syrah) - declinato da sei etichette: “Bolla Galeotta” metodo ancestrale; il rosato “Rosa del Castagno”; il Cortona Syrah “Il Castagnino”, maturato in cemento; il Cortona Syrah “Linfa”, lavorato in terracotta; infine il Cortona Syrah “Il Castagno”, vino bandiera aziendale, maturato in legno di varia dimensione per 15 mesi e il Cortona Syrah “Cuculaia”, maturato in legni di varia misura per almeno 24 mesi. Il Cortona Syrah Il Castagno 2022 possiede profumi caratterizzati da un rigoglioso fruttato con cenni speziati, trovando il suo punto di forza in una progressione gustativa vivace e polposa, dal finale croccante e saporito.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CORTONA, FABRIZIO DIONISIO, SYRH

Altri articoli