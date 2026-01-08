Fabrizio Dionisio, Doc Cortona Syrah Il Castagno 2022

L’avvocato romano Fabrizio Dionisio comincia la sua avventura enoica 25 anni fa, sull’onda della novità rappresentata dai Syrah di Cortona. Suo padre Sergio, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, aveva acquistato una piccola tenuta di 7 ettari, “Il Castagno”, proprio ai piedi della cittadina natale del pittore rinascimentale Luca Signorelli - a cui si aggiunse, nel 1992, anche l’appezzamento “Poggio del Sole” - e dunque c’era la possibilità di trasformare un luogo di villeggiatura in un’attività produttiva vera e propria. Oggi, l’azienda conta su 15 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie. Protagonista, evidentemente, è il Syrah - eccezion fatta per il bianco “Linfa” (da uve Viognier, la varietà considerata nella Valle del Rodano “gemella della Syrah) - declinato da sei etichette: “Bolla Galeotta” metodo ancestrale; il rosato “Rosa del Castagno”; il Cortona Syrah “Il Castagnino”, maturato in cemento; il Cortona Syrah “Linfa”, lavorato in terracotta; infine il Cortona Syrah “Il Castagno”, vino bandiera aziendale, maturato in legno di varia dimensione per 15 mesi e il Cortona Syrah “Cuculaia”, maturato in legni di varia misura per almeno 24 mesi. Il Cortona Syrah Il Castagno 2022 possiede profumi caratterizzati da un rigoglioso fruttato con cenni speziati, trovando il suo punto di forza in una progressione gustativa vivace e polposa, dal finale croccante e saporito.

