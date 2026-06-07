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I Vini di WineNews
I vini di WineNews - N. 418
07 Giugno 2026, ore 09:00
Numero:
418
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 7 al 13 Giugno 2026
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In questo numero
I Vini
Istine, Docg Chianti Classico 2023
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Charles Heidsieck, Aoc Champagne Brut Millésimé 2018
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Donna Coletta, Murgia Igt Rosato Primitivo Marisa 2024
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Fontodi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2022
05 Giugno 2026
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Masciarelli, Doc Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Villa Gemma 2025
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Brancaia, Docg Chianti Classico Riserva 2023
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Banfi, Docg Alta Langa Dosaggio Zero Cuvée Aurora 100 Mesi Riserva 2013
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Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2023
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Umani Ronchi, Doc Bianchello del Metauro Fortunae 2025
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La Montanina, Docg Chianti Classico Riserva 2022
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Maculan, Doc Breganze Torcolato 2023
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