Banfi, Docg Alta Langa Dosaggio Zero Cuvée Aurora 100 Mesi Riserva 2013

Banfi è stata tra le sette aziende storiche che, rivendicando le radici piemontesi della tradizione spumantistica italiana, nel 1990 dettero il via al Progetto Spumante Metodo Classico in Piemonte. Nel 2008, finalmente, l’ottenimento della denominazione Alta Langa Docg. La Cuvée Aurora Riserva 100 Mesi Alta Langa Docg è un prestigioso Metodo Classico prodotto da Banfi Piemonte nelle storiche cantine di Strevi (AL). Questo vino deve il nome al fatto che passa circa 8 anni e 4 mesi (cento mesi) sui lieviti. Si tratta di una Riserva a Dosaggio Zero realizzata prevalentemente con Pinot Nero e una piccola percentuale di Chardonnay, prodotta solo in formato Magnum. Lo abbiamo degustato in occasione dell’evento “Alta Langa Roma” organizzato dal Consorzio Alta Langa. 100 Mesi 2013 offre al naso aromi intensi di crosta di pane, lievito, pasticceria e gelsomino, mentre al palato si distingue per una grande complessità, acidità vibrante e grande eleganza. Si abbina molto bene ad aperitivi importanti, crudi di pesce, formaggi stagionati e piatti raffinati. “100 Mesi è la punta di diamante dell’offerta Alta Langa di Banfi - ha osservato Rodolfo Maralli, President Sales & Marketing Director di Banfi - sia per la sua qualità che per il suo prezzo accessibile. Se finora lo abbiamo prodotto solo in formato Magnum, dalla prossima annata ci sarà anche la versione 750 ml che ci consentirà una distribuzione più capillare”.

(Cristina Latessa)

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