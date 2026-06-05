Fontodi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Panzano Terrazze San Leolino 2022

L’avventura enologica della famiglia Manetti comincia nel 1968, con l’acquisizione dell’attuale tenuta di Fontodi, posta subito sotto la Pieve di San Leonino, nella vallata che si apre a sud di Panzano, denominata da secoli “Conca d’Oro”. Nel 1980 la svolta, quando Giovanni e Marco, cominciarono ad occuparsi più da vicino di quella che fino ad allora era la residenza in campagna della famiglia. Nel 1981, accanto alle etichette tradizionali, Chianti Classico e Riserva, fu messo in cantiere il Flaccianello della Pieve e nel 1985 arrivò il Chianti Classico “single vineyard” Vigna del Sorbo: entrambe etichette che hanno segnato la storia enoica della denominazione del Gallo Nero. Oggi la cantina di Panzano - 110 ettari di vigneto in biologico, per una produzione di 300.000 bottiglie - è saldamente tra i top brand del Chianti Classico, proponendo un’impronta stilistica dai rossi ricchi e di grande longevità, e pronta anche a giocare nuove sfide. Come quella, di mettere radice in un’altra micro-area di riferimento del comune di Greve: Lamole. Il Chianti Classico Panzano Gran Selezione Terrazze San Leonino 2022, maturato in legno piccolo per 24 mesi, è aromaticamente caratterizzato dall’intenso dialogo tra frutto e rovere, con tocchi di erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso è ampio, polposo e sapido, incisivo nel suo sviluppo dalla trama tannica, terminando in un finale intenso e di nuovo fruttato.

(fp)

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