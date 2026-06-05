Le Forconate, Toscana Igt Bianco Vermentino Oltrevia 2025

Oltrevia è una delle migliori espressioni della ricerca qualitativa della Tenuta Le Forconate, il nuovo progetto enologico della famiglia Barbanera in partnership con IWB. Monovitigno Vermentino, con uve di un vigneto posto sull’antico confine tra Granducato di Toscana e stato Pontificio, Oltrevia nasce con l’ambizione di esplorare le potenzialità del vitigno, unendo tecniche di vinificazione tradizionali a sperimentazioni innovative, come l’appassimento in pianta. Con 7.000 bottiglie per l’annata 2025, appena uscita sul mercato, (che potranno crescere fino a 13.000-14.000 bottiglie tramite la riconversione di vecchi vigneti), “il vino riceve struttura, complessità e note evolutive dal 20% delle uve appassite in pianta, che fermentano in barrique nuove, per circa 3 mesi tra fermentazione e continui cicli di bâtonnage - racconta Andrea Bernardini - il restante 80% dell’uva è vinificato in acciaio per preservare freschezza e mineralità tipica del vitigno. Dopo il blend tra la parte in legno e quella in acciaio, il vino continua il bâtonnage collettivo fino a due mesi prima dell’imbottigliamento, stabilizzando il profilo organolettico e arricchendone la texture”. Dai profumi distintivi di pesca gialla, mentre in bocca spiccano freschezza e sentori balsamici, l’Oltrevia mostra note evolutive eleganti e sebbene godibile fin da subito, “si stima una finestra di evoluzione ottimale di almeno 5 anni in bottiglia”.

(Giulio Somma)

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