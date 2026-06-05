Donna Coletta, Murgia Igt Rosato Primitivo Marisa 2024

La tenuta Donna Coletta è di proprietà della famiglia Leone De Castris fin dal 1886, che - con Michele Violante, il trisnonno materno di Piernicola Leone de Castris - la avviò all’attività agricola. La tenuta si trova nel comprensorio di Noci, nella Bassa Murgia. Il progetto “Donna Coletta” - poco più di 10 ettari a vigneto - è caratterizzato da una linea ad hoc costituita da due vini rossi e un rosato (Rosato Marisa, Gioia del Colle Colpo di Zappa e Gioia del Colle Saliscendi Riserva) tutti e tre a base di uve Primitivo, a cui si aggiungerà anche un bianco da uve Fiano, i cui vigneti sono stati impiantati nel 2022. Il “Colpo di Zappa”, riprende l’immagine dell’inizio del passaggio generazionale: il primo intervento sul terreno di Piernicola Leone de Castris e suo figlio Piersalvatore prima di impiantare i vigneti a Noci, fissato prima in una foto e poi stampato sull’etichetta. Il “Saliscendi” che celebra la tipica silhouette di questa zona. Infine il “Marisa” il rosato dedicato a Marisa Violante, madre di Piernicola Leone de Castris, che trascorreva le vacanze estive nella masseria. Quest’ultimo, nella versione 2024, è ottenuto da uve Primitivo e matura per 4 mesi in acciaio. Di colore rosa tenue con unghia lievemente aranciata, profuma di mirtillo e fragola, anticipando una progressione gustativa, vivace, fragrante e saporita, dal finale persistente e ancora dai ritorni fruttati.

(fp)

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