Ciavolich, Dop Cerasuolo d’Abruzzo Fosso Cancelli 2024

Il Cerasuolo Fosso Cancelli 2024 profuma di frutta rossa matura, melograno e ciliegia, con tocchi erbacei e floreali. In bocca il sorso è fresco, sapido e ben verticalizzato dall’acidità, terminando in un finale lungo e ben marcato ancora su toni fruttati. Nel variegato scenario enoico dell’Abruzzo, Ciavolich rappresenta una delle realtà più antiche, essendo stata fondata a Maglianico (Chieti) da una famiglia bulgara di mercanti di lana nel 1853. Sfollato durante la Seconda Guerra Mondiale, l’edificio originario adibito a cantina nel centro del borgo oggi non è più utilizzato per le vinificazioni e ospita un percorso museale con sala degustazione, mentre il cuore produttivo dell’azienda si trova a Loreto Aprutino e comprende 35 ettari a vigneto, coltivati in prevalenza a Montepulciano, Trebbiano e Cococciola con ceppi piantati a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Altri 15 ettari di vigna si trovano nei dintorni di Pianella e sono allevati a Montepulciano e a Pecorino. Il portafoglio etichette aziendale è ricco ed articolato e comprende 13 vini distribuiti su tre linee principali: “Ciavolich”, la linea d’entrata orientata su vini puliti, schietti e varietali, “Meteore”, che raccoglie i vini nati da vendemmie o sperimentazioni particolari e “Fosso Cancelli”, linea incentrata su fermentazioni spontanee e materiali per la maturazione antichi come terracotta, legno e cemento.

(are)

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