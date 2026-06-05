Rocca La Bottarga, Bottarga di Muggine

La Bottarga di Muggine di Rocca La Bottarga è una bottarga di grande personalità e carattere, dall’aroma pulito che sa di mare stagionato: un sapore intenso e dolce, con la nota salina in evidenza, ma rotondo ed equilibrato con un retrogusto leggermente amarognolo e piccante. Rocca La Bottarga è una realtà che incarna la tipica storia produttiva della provincia italiana. È il 1986 quando la famiglia Rocca comincia a produrre le prime bottarghe di muggine, presso la Cooperativa dei Pescatori della IV Regia dello stagno di Santa Gilla a Cagliari, in un piccolo laboratorio. Progressivamente l’attività si è allargata prima diffondendosi a tutto il mercato locale e poi uscendo anche dai confini della Sardegna. Oggi l’azienda, che produce bottarga intera e macinata, è saldamente presente sia in Italia che all’estero. E il sopraggiunto ricambio generazionale aziendale è arrivato con un consapevole trasferimento del know-how nella produzione di un prodotto della tradizione, guardando ad una nuova visione di business.

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