Charles Heidsieck, Aoc Champagne Brut Millésimé 2018

Charles Heidsieck porta nel proprio nome il tratto del fondatore Charles-Camille Heidsieck, che a metà Ottocento costruì una delle prime grandi fortune dello Champagne negli Stati Uniti, dando alla Maison una vocazione internazionale precoce e riconoscibile. Il passaggio decisivo per lo stile arriva nel 1867, con l’acquisto delle crayères gallo-romane di Reims: otto chilometri di gallerie a trenta metri di profondità, dove temperatura e umidità costanti favoriscono maturazioni lente e progressive. Dal 2011, sotto la proprietà della famiglia Descours, la Maison ha consolidato il proprio profilo su vini di tessitura, profondità e precisione evolutiva. Il Brut Millésimé 2018 nasce da un’annata generosa e luminosa, segnata con una primavera piovosa e instabile, seguita da un’estate calda e asciutta che ha favorito una maturazione rapida e omogenea. L’assemblaggio unisce 55% Pinot Nero e 45% Chardonnay, provenienti in prevalenza da Grands e Premiers Crus: Ambonnay, Tauxières, Vertus, Bouzy, Verzy e Trigny. Il dosaggio è di 8 g/l, firma del precedente chef de caves Cyrill Brun. Uno champagne che riflette la generosità dell’annata, dal profilo olfattivo che rivela note di cacao, caffè tostato e brioche, e poi si distende verso gli elementi fruttati tra mela cotogna, ananas grigliato e albicocca. Il sorso è rotondo e ampio, sostenuto da una buona freschezza e piacevole evoluzione. In pieno stile Charles.

(Chiara Giovoni)

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