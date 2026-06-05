Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2023

La bottiglia ammiraglia della cantina dell’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer, Argentiera Bolgheri Doc Superiore, nasce da una selezione de I Pianali, vigneto dai terreni calcareo-argillosi e ricchi di scheletro. Il terroir è costituito da una parcella di 1,5 ettari a 120 metri di altezza, poco lontana dalle colline di Donoratico. L’azienda, nata nel 1999 all’interno della storica Tenuta di Donoratico e idonei all’espressione di vini moderni, conta 85 ettari di proprietà nell’area comunale di Castagneto Carducci. Le uve provengono dai vigneti più vocati dell’azienda: Merlot (48%), Cabernet Sauvignon (45%) e Cabernet Franc (7%). L’annata 2023 è stata complessivamente equilibrata: il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc sono stati vendemmiati tra fine settembre e inizio ottobre con eccellente maturazione fenolica e grande integrità del frutto. Dopo le fermentazioni e la macerazione, il vino è maturato 14 mesi in barrique di rovere francese e ha fatto un affinamento in bottiglia per altri 12 mesi. È un vino di taglio bordolese dal grande potenziale evolutivo, personalità e complessità. Al naso è dominato da frutti neri maturi (mora, prugna), note di macchia mediterranea, spezie scure (pepe, chiodo di garofano), tabacco, grafite e leggeri tocchi balsamici. Al palato è ricco e setoso: la trama tannica è fitta ma levigata, bilanciata da una spiccata freschezza minerale marina e un finale persistente.

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