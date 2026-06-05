Masciarelli, Doc Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Villa Gemma 2025

Villa Gemma rappresenta il vertice qualitativo dell’azienda Masciarelli. Il Cerasuolo, amato rosato abruzzese da uve Montepulciano, non poteva mancare all’interno di questa linea di eccellenza. Abbiamo avuto modo di apprezzarlo in una degustazione organizzata da Marina Cvetic Masciarelli presso il Castello di Semivicoli, il resort di charme con hospitality e ottimo ristorante avviato dalla famiglia dal 2009. ll Villa Gemma Cerasuolo d’Abruzzo Superiore di Masciarelli nasce in vigneti situati in località San Martino sulla Marrucina (a Chieti) proprio davanti la cantina principale dell’azienda fondata da Gianni Masciarelli - grande imprenditore del vino scomparso nel 2008 - e oggi guidata dalla moglie Marina Cvetic Masciarelli. È prodotto esclusivamente con uve Montepulciano, raccolte e selezionate accuratamente a mano tra il 10 e il 15 di ottobre. Dopo aver sostato per 24 ore sulle bucce, il mosto fermenta in maniera controllata a freddo; successivamente il vino affina in acciaio. Nel calice il vino presenta un colore rosa cerasuolo. Il profumo è intenso, al naso esprime belle note di ciliegia, di melograno, di amarena e sentori di petali di rosa. Il gusto al palato è gustoso, intenso, equilibrato e piacevolissimo, che chiude con un finale di grande persistenza. Vino gastronomico per eccellenza, si abbina a meraviglia a piatti di carne, pesce, pasta al pomodoro e verdure, ed è perfetto con pizza, fritti e tempura.

(Cristina Latessa)

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