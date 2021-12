Idee per la competitività futura del vino italiano: ecco il “think tank” enoico “Vision2030”

Le riflessioni di Ettore Nicoletto (Bertani Domains), tra i 23 manager ed imprenditori che hanno lanciato il progetto. “La sfida è far crescere il valore ed il posizionamento del vino italiano. Nel documento che abbiamo presentato c’è l’analisi di tante criticità e spunti per superarle. Le imprese sono le prime a dover fare sistema. Ma non vogliamo sostituirci a nessuno, solo essere uno stimolo per tutti i player della filiera”.

Copyright © 2000/2021