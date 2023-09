Ignacio Sanchez Recarte: il vino tra cambiamento climatico, calo dei consumi e lobby anti alcol

“Il vino deve sapersi mobilizzare e difendere la propria cultura, affinché non passi il concetto che tutto il consumo di alcol sia cattivo per la salute, con conseguenze soprattutto sul lungo termine. Dal Centres for European Policy conclusioni erronee, unico punto positivo è il segnale di allarme che arriva dalla strada che ha deciso di percorrere l’Irlanda, che avrà un’influenza enorme sulle scelte degli altri Paesi e nel dibattito interno all’Unione Europea quando andremo ad armonizzare i regolamenti”.

Copyright © 2000/2023