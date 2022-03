Il biologico in Italia ha una nuova legge. Ed il vino bio è un segmento trainante

A WineNews Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio (partner della Slow Wine Fair, a Bologna dal 27 al 29 marzo) e produttrice di vino in Toscana, nel Val d’Arno. “Una nuova legge quadro è importante. Italia primo Paese per percentuale di superfice a vigneto bio sul totale, ed il trend di mercato è in crescita. Ma servono investimenti in ricerca per migliorare ancora. Ed un taglio forte della burocrazia sulle certificazioni”.

