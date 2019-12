“Il cervello della vite sono le radici, da qui si deve ripartire”: così il professor Attilio Scienza

Tra ricerca scientifica, storia, rapporto tra accademia ed imprese, parla l'autore del libro “Vinifera” per Assoenologi. “Lo avevano capitò già i Greci, che pensavano alla vite come un uomo rovesciato con la testa sotto terra ed il corpo fuori. È su questo che dobbiamo concentrarci”. Ripartendo dalle difficoltà del climate change, e consapevoli che si può sempre andare avanti. “Pensiamo alla fillossera: allora fu un disastro, ma ha dato il via alla rivoluzione della viticoltura moderna”.

