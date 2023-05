Il clima cambia, tra siccità ed eventi estremi. E cambia (ma non in peggio) il lavoro dell’enologo

Le riflessioni di Carlo Ferrini, tra i più importanti enologi d’Italia, e di winemaker pluripremiati come Stefano Chioccioli e Maurizio Alongi. Concordi nel ritenere il cambiamento climatico in vigna una variabile da gestire, ma non un catastrofe. Mentre il vigneto Italia, al netto di qualche zona colpita duramente dal maltempo, ringrazia le piogge di maggio, dopo una lunga stagione senza acqua, ma anche senza gelate ...

