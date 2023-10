Il colore da disciplinare valutato in maniera analitica e non solo: tante novità in Franciacorta

A WineNews, il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini: “tanti piccoli aggiustamenti per crescere in qualità. Quello sul metodo analitico per misurare il colore da disciplinare, a partire dal rosè, è una prima assoluta in Italia ed in Europa, di cui beneficerà per prima la Franciacorta, ma che si diffonderà. Il mercato per noi e per le nostre bollicine sta andando bene, siamo il linea con il 2022. E dopo tante vendemmie difficili, in Franciacorta, siamo grati al 2023, che sarà un un grande millesimo”.

