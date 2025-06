Il “Concours Mondial de Bruxelles” arriva nella regione del Ningxia, la “Bordeaux della Cina”

Ben 7.165 vini provenienti da 69 Paesi che passeranno sotto il giudizio di 375 esperti degustatori di 56 nazionalità. Sono i numeri del “Concours Mondial de Bruxelles (Cimb)” n. 32, uno dei più prestigiosi concorsi enologici internazionali, tanto che ogni anno riceve oltre 15.000 campioni da tutto il mondo alla conquista di una medaglia. Un evento che, sovente, vede in prima fila i vini italiani (ai quali, nel 2024, furono assegnate 15 Medaglie Gran Oro, 163 Medaglie d’Oro e un trofeo rivelazione internazionale) a dimostrazione della qualità e del blasone delle etichette del Belpaese. E, quest’anno, la “sessione vini rossi e bianchi” va in scena in Cina (da oggi al 12 giugno), precisamente nella città di Yinchuan, nel cuore della regione del Ningxia che è a “trazione” vitivinicola (18.000 ettari di vigneti, 72 châteaux, 75 milioni di bottiglie prodotte ogni anno e un valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro), con i suoi vini che, negli ultimi anni, hanno guadagnato crescente riconoscimento internazionale, accompagnati da un rapido sviluppo del settore. Non a caso si parla della “Bordeaux della Cina”, con il presidente del concorso, Baudouin Havaux, che ha elogiato l’impressionante evoluzione della regione, definendola “un riferimento internazionale in appena un decennio”.

In un contesto globale incerto per il settore enologico, Havaux ha ribadito il ruolo centrale del Concours come leva economica e culturale: “il vino non è un bene essenziale, ma è parte del nostro patrimonio vivente. È un linguaggio universale, un ponte tra culture”, ha detto salutando con ottimismo i segnali di ripresa del mercato cinese, emersi alla recente fiera ProWine di Hong Kong, da dove molti operatori del settore ha parlato di un ritorno alla crescita già nel 2025.

Nell’attesa, i risultati della “sessione vini rossi e bianchi” del “Concours Mondial de Bruxelles” n. 32 saranno pubblicati il 24 giugno.

