“Il Dl Liquidità non è un intervento epocale, è un prestito. Serve una vera economia di guerra”

Parla Oscar Farinetti, patron di Eataly e del gruppo Fontanafredda, tra le voci più ascoltate e illuminate dell’impresa italiana: “qui si deve fare debito a interessi zero per 20 anni, non a 6 e con interessi più alti di quelli che certe imprese riescono a spuntare con le banche. Manche nelle istituzioni la cultura dell’impresa, che è il fondamento dell’Italia. Semplifichiamo, usiamo le autocertificazioni. Poi l’Agenzia delle Entrate controllerà, e chi avrà fatto il furbo dovrà pagare. Ma intanto si deve agire”.

