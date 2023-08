Il Ferragosto, l’“ultima cena” dell’estate in cui cibo e vino ci fanno stare insieme in allegria

“Stiamo riscoprendo i cibi di una volta che hanno fatto grande la cucina italiana, e il Ferragosto a tavola sarà di tradizione: con meno tataki e più parmigiane di melanzane”. Parola, a WineNews, di Marino Niola ed Elisabetta Moro, professori di Antropologia, scrittori e giornalisti, sul significato di una festa che “come tutte quelle cristiane ricorda il banchetto dei banchetti: l’Ultima Cena. E il 15 agosto è l’“ultima cena dell’estate”, in cui cibo e vino ci fanno stare insieme in allegria” (ph: Andy Warhol, “The Last Supper”, 1986).

