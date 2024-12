“Il Franciacorta è unico, non deve confrontarsi con nessuno. Anzi, può fare meglio di tutti”

Presente, passato e futuro del territorio di eccellenza delle bollicine italiane, per Maurizio Zanella, uno dei suoi padri nobili, con Ca’ del Bosco. “La Franciacorta ha un rigore produttivo unico tra i territori dello spumante e, prima di promuovere, abbiamo curato la qualità del prodotto che, dopo 20 anni, abbiamo comunicato in modo inedito, uscendo dal mondo del vino con strumenti e canali, fino ad allora, poco usati. La Franciacorta sta crescendo e crescerà in quantità, il potenziale produttivo già lo consentirebbe. Ma l’obiettivo è migliorare ancora qualità e posizionamento”.

