Il futuro del vino ed i dossier più importanti, tra Europa ed Italia, secondo Federvini

A WineNews le riflessioni della presidente Micaela Pallini: “tante le questioni importanti ancora aperte, in Ue e non solo, in primis il tema “vino e salute”, sul quale serve educare al consumo responsabile, e non proibire, che è una logica che spesso si rivela anche dannosa. I consumi ed i consumatori stanno cambiando, e soprattutto i giovani sono sempre più attenti alla salute, alla sostenibilità, alle certificazioni e così via”.

