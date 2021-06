Il futuro delle Langhe del vino, tra mercati, sostenibilità ed etica, oltre Barolo e Barbaresco

A WineNews Matteo Ascheri, confermato alla guida del Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani: “i numeri ci dicono che la ripresa post pandemia c’è, speriamo di non tornare indietro. Dobbiamo ripartire con la promozione, puntando anche sulla Doc Langhe. Il posizionamento di Barolo e Barbaresco? Soddisfacente, ma si può sempre migliorare. L’alto valore dei vigneti? Una piccola criticità per chi vuole investire ancora, ma non si torna indietro”.

