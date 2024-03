“Il futuro è anche un ritorno al passato, ovvero il vino in anfora”. Parola di Helmut Kocher

Il nuovo progetto del patron del Merano Wine Festival: “in giugno un evento nazionale per dare spazio a quella che è già una tendenza in Italia. Ho provato a costruire una banca dati dei produttori che usano le anfore, di cui mi occupo dai miei primi viaggi in Georgia. Ne ho contati 600, ma penso che siano già più di 1.000, e molti non lo dicono perchè pensano di essere associati a qualcosa di “mistico”. Ma il vino in anfora è un pezzo di storia, e anche di futuro, grazie alla tecnica e alla scienza”.

