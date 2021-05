Il Gavi verso la “transizione enologica”: tecnologia a servizio di sostenibilità e comunicazione

A WineNews il presidente del Consorzio del grande bianco del Piemonte, Maurizio Montobbio. “Il territorio ha tenuto meglio del previsto. Ma non ci illudiamo, per recuperare a pieno ci vorrà tempo. Nel futuro del Gavi vorrei più ricerca con le Università, per sviluppare più tecnologia che aiuti in vigna e in cantina riducendo al minimo gli interventi guardando a qualità e sostenibilità. E poi a più comunicazione, soprattutto in Usa e Uk”.

