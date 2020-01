Il “Green Deal” Ue si avvicina, l’agricoltura italiana ci arriva da leader

I numeri dell’Osservatorio Nomisma per Fieragricola (29 gennaio-1 febbraio) nelle parole di Denis Pantini (Nomisma) e Giovanni Mantovani (Veronafiere). Che raccontano di un’agricoltura italiana ai vertici in Europa per attenzione all’ambiente e valore aggiunto, ma che tante cose deve ancora migliorare, al suo interno e nei rapporti con il mondo. A Partire dall’Africa, focus di Fieragricola, da cui passa il futuro del mondo.

