Il legame di Giorgio Forattini con il vino, dalla prima vignetta sul referendum del divorzio

Dalla prima vignetta, quella che, nel 1974 sulla prima pagina di “Paese Sera”, dopo la vittoria del referendum sul divorzio - il primo abrogativo nella storia d’Italia con più di 33 milioni di persone, l’87,72% di chi ne aveva diritto, che andò al voto - ritraeva il segretario della Democrazia Cristiana, Amintore Fanfani che, come un tappo, saltava via da una bottiglia di Champagne con un grande “no” sull’etichetta (che vinse con il 59,26% dei voti), ai giorni nostri, un leggero ed ironico tratto di matita ha unito Giorgio Forattini, il “re” della satira e il più celebrato vignettista italiano, scomparso nei giorni scorsi, al mondo del vino.

Nella sua lunga carriera, infatti, che ha visto Forattini lavorare per i più importanti giornali italiani - da “Paese Sera” a “Panorama”, da “La Repubblica” a “L’Espresso”, da “La Stampa” a “Il Giornale” - accompagnando la storia del nostro Paese e non solo, dagli Anni Settanta ad oggi, con qualcosa come 14.000 vignette con protagonisti presidenti della Repubblica, Papi, leader e Capi di Stato italiani e stranieri, il maestro della satira ha presieduto anche la giuria di “Spirito di Vino”, il primo e unico concorso dedicato alle migliori vignette a tema vino, nato nel 2000 da un’idea del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia e dei suoi produttori vitivinicoli. Uno dei primi passi, si legge nel sito ufficiale di Forattini, “fu la telefonata che la presidente dell’associazione Elda Felluga fece a Giorgio Forattini per condividere il progetto con lui, il quale si dimostrò subito entusiasta e venne dichiarato a furor di popolo presidente di giuria. Così ebbe inizio l’avventura di “Spirito di Vino”: quanti brindisi, incontri, sorrisi e vignette hanno suggellato il successo del concorso in questi anni”. Un concorso arrivato all’edizione n. 26 e che, negli anni, ha visto partecipare vignettisti da ogni angolo del mondo, ed è divenuto un punto di riferimento per aspiranti vignettisti anche grazie all’apporto degli illustri componenti della giuria: accanto a Forattini, i grandi maestri della satira Alfio Krancic, Emilio Giannelli e Valerio Marini, Aldo Colonetti dello Ied, Gianluigi Colin del “Corriere della Sera”, i giornalisti Franz Botré, Carlo Cambi, Paolo Marchi, Fede & Tinto e l’attore Francesco Salvi. “Il suo sguardo libero e la sua inesauribile ironia continueranno a ispirarci”, ha scritto il Movimento sui social.

Ma il maestro della satira italiana ha firmato anche una vera e propria “chicca” enoica storica per i collezionisti: per i Mondiali di Calcio di “Italia 90”, Giorgio Forattini, come sempre ironico e graffiante, disegnò la “sua Nazionale”, ovvero 12 etichette dedicate a 12 diversi protagonisti della scena politica italiana - da Bettino Craxi a Gianni De Michelis, da Giulio Andreotti a Francesco Cossiga - per lo Chardonnay 1989 della Castello Banfi, azienda leader di Montalcino, in una serie dal nome “Forza Italia”.

E non si può non ricordare la sua amicizia anche con Giannola Nonino, “Nostra Signora della grappa”, alla guida delle storiche Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, con le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta, e anima del prestigioso “Premio Nonino”, che tante volta ha anticipato i Nobel.

Un legame che racconta come il vino fa parte della vita quotidiana, dell’attualità e della convivialità, tanto da diventare lo spunto per non prenderci mai troppo sul serio.

