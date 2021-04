Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani: “l’agricoltura sarà sempre più smart”

Ettore Prandini (Coldiretti): “le nostre imprese non si sono mai fermate ma hanno sofferto. La svolta green è già realtà. E non è una cosa scontata”. Visione di un’agricoltura italiana che “deve pensare da prima della classe”, e che può essere vera locomotiva del Paese. A patto che il Paese faccia un salto in avanti su burocrazia e digitale. Ed in Europa è guerra sul “nutriscore”, che il Ministro delle Politiche Agricole Patuanelli bolla come “sistema idiota”.

