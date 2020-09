Il nuovo rapporto tra città e campagna, il nuovo valore del cibo: a WineNews, Massimo Montanari

Il massimo storico dell’alimentazione: “riconoscere il giusto valore a chi lavora in agricoltura è questione di rispetto. Spero in una nuova era, che superi quella dove la corsa è alla riduzioni dei costi di produzione del cibo. Il rapporto distorto tra città e campagna è sempre stato un limite dell’Italia, ma le cose stanno cambiando. L’Italiano è l’unica lingua in cui “contadino” ha un’accezione negativa, ma anche questo sta passando”.

