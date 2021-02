Il piano Ue contro il cancro e la querelle sul vino: lo stato dell’arte tra allarmi e rassicurazioni

A WineNews Sandro Sartor, presidente di “Wine in Moderation” e responsabile del tavolo “Vino e Salute” di Unione Italiana Vini: “il fatto che la Commissione Ue abbia corretto il tiro sottolineando che nel mirino non c’è il vino o l’alcol in quanto prodotto, ma l’abuso, è importante. Ma dall’etichettatura alla tassazione, al tema della promozione, le questioni aperte sono tante. Fondamentale la diplomazia in Ue”.

