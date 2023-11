Il racconto del vino secondo Luciano Ferraro, firma e vicedirettore del “Corriere della Sera”

Le riflessioni del giornalista che, con James Suckling (per la prima volta, e con altri progetti in vista), firma la guida “I 100 migliori vini e vignaioli d’Italia”. “Raccontare il vino al grande pubblico oggi vuol dire andare oltre i tecnicismi. Ma non arriveremo mai alla popolarità della cucina, che ha avuto un grande traino dalla tv, perchè cibo e cucina riguardano tutti, il vino riguarda gli appassionati, che, però, sono sempre più informati, e lo spazio per crescere non manca”.

