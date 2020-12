“Il rapporto tra vino, consumo moderato e salute sarà ancora più importante”: parla Sandro Sartor

Le riflessioni dell’ad Ruffino e di Constellation Brands per Europa, Medio Oriente e Africa, e ora guida del progetto europeo Wine in Moderation. “È un tipo di messaggio e di consumo, legato al cibo, che è parte dello stile mediterraneo, su cui dobbiamo puntare sempre di più”. La cannabis, legale in Usa come concorrente del beverage alcolico? “Lo sarà per tutti, ma meno per il vino che per altre bevande”. Il ritorno alla normalità? “Il consumo tornerà dove era prima, ma il peso dei diversi canali cambierà”.

