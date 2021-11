Il rapporto virtuoso tra “virtù civiche” e agricoltura per il territorio: parla Aldo Bonomi

La case history della Arnaldo Caprai, che in 50 anni ha rilanciato il Sagrantino e Montefalco, “e ha collocato l’agricoltura nella modernità”, nelle parole di uno dei più autorevoli sociologi italiani. Tra “Green economy” e “Green Society”, in un sistema produttivo che cambia e deve incorporare il concetto del limite. “E le “virtù civiche”, che e rimandano al concetto del territorio come “costruzione sociale” vengono prima dell’economia, che da sola non è in grado di cambiare.

