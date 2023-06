Il ristorante stellato contemporaneo? È quello nell’hotellerie di lusso: parola di Paolo Marchi

La ristorazione stellata è in crisi? “La cucina di alta qualità è sempre stata costosissima e insostenibile, e tutti i locali hanno sempre dovuto far qualcosa in più per mantenere alti livelli. Sono in crisi i ristoranti che non sono riusciti a strutturarsi, ma stanno anche aprendo tanti in hotel 5 stelle: il modo di pensare il ristorante stellato contemporaneo è proprio negli alberghi”. Così, a WineNews, Paolo Marchi, fondatore di “Identità Golose”. “Il vino italiano sta andando bene, perché quando c’è crisi, viene fuori sempre un po’ di nazionalismo”.

